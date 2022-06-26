«الرئاسي الليبي»: الصراع السياسي يعرقل المصالحة الوطنية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد المجلس الرئاسي في ليبيا، أن مشروع المصالحة الوطنية يصطدم بمشكلة الصراع السياسي، ملوحاً باستخدام سلطته السيادية وعدم ترك الأمر للتأجيل في حال فشل اجتماع جنيف المقرر غداً الثلاثاء بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في كلمته خلال لقائه وجهاء وأعيان ليبيا أمس، إن «مجلسي النواب والدولة أجسام قائمة بمسار محدد يجب أن يكون محدداً بمدة زمنية».

وشدد المنفي على الحاجة لأن يعمل الوجهاء والأعيان والحكماء مع المجلس الرئاسي لكي يتم احترام نتائج أي عملية سياسية قادمة، وبين أن إحدى المشكلات التي حدثت في 24 ديسمبر الماضي تمثلت في التخوف من خروج بعض الشخصيات. وأضاف المنفي: «مادامت المحكمة أعطت للشخص حق الدخول للانتخابات يفترض أن يشارك وإذا تم انتخابه يجب أن يقود البلاد».وأشار المنفي إلى وجود انقسامات اجتماعية سياسية في ليبيا ويتوجب على الحكماء والوجهاء أن يعملوا مع المجلس الرئاسي على حل هذه الإشكالية سواء عن طريق عملهم الحالي أو المصالحة الوطنية

وبين المنفي أن المصالحة الوطنية تصطدم بمشكلة الصراع السياسي لذلك فإن هناك حاجة لمصالحة حقيقية بين السياسيين لحل الأزمة.

وأكد المنفي أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي كلفوا المجلس الرئاسي بمهام سيادية أهمها المصالحة ووقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية والعمل على توحيد بقية المؤسسات وذلك لأن المصالحة وتوحيد المؤسسات خاصة العسكرية سيؤدي لعمل انتخابات بشكل مستقر.

وأضاف المنفي، أن «المجلس الرئاسي دعم أي توافق لعمل الانتخابات ويرى أنه يجب إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام سواء كانت رئاسية أو برلمانية».

ويمكن للمجلس الرئاسي الليبي إصدار مراسيم رئاسية بقوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، وتجميد عمل مجلسي النواب والدولة حال فشل التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء العملية الانتخابية.

في غضون ذلك، أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أمس، أن المجلس يتعهد بتسليم السلطة لرئيس منتخب من قبل الشعب لإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية تتفق على نتائجها جميع الأطراف السياسية.

جاء ذلك، خلال حضور الكوني توقيع مذكرة تفاهم بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاتحاد الوطني لعمال ليبيا.

وشدد الكوني على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تقود لاستقرار ليبيا، بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان.

وأشاد الكوني بجهود المفوضية خلال الأشهر الماضية في التجهيز للانتخابات الرئاسية التي توقفت بسبب الخلافات السياسية، وبين أن حضوره لتوقيع مذكرة التفاهم يعد تأكيداً على استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية ولإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي هي أمر واقع لا مناص منه، ولتذليل الصعوبات التي تعيق عملها وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتوق له كل الليبيين.

في سياق آخر، حذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي من المساس بإدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعرقلة عملها، داعيةً إلى تحييدها من التجاذبات السياسية والنأي بها عن الصراعات.

إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة لاستعراض الوضع في ليبيا.

وستشهد الجلسة إحاطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول آخر الأوضاع، كما ستركز على الاضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا والناجمة عن وجود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة طرح موضوع تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خاصة مع قرب حلول موعد ترك المستشارة الأممية ستيفاني وليامز منصبها الشهر الجاري.