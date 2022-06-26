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الاتحاد الأفريقي يعرب عن دعمه الكامل لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا
الاتحاد الأفريقي يعرب عن دعمه الكامل لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا
27 يونيو 2022 00:51

بنغازي (الاتحاد)

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي عن دعمه الكامل لملف مشروع المصالحة الوطنية من أجل بناء الاستقرار والسلام في ليبيا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقته وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش أمس، من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ناقشا فيه آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية بحسب بيان للخارجية الليبية.
وأكد فقي وفق البيان دعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية في سعيها لتحقيق مطلب الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.
من جانبها، أثنت المنقوش على جهود رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وتعاونهم الدائم مع حكومة الوحدة الوطنية، مشيدة بأهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه الاتحاد في ملف المصالحة الوطنية الذي سيعود على الليبيين بالأمن والاستقرار والازدهار.

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