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البرلمان العربي: نقف إلى جانب الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار
حمزة بري
27 يونيو 2022 00:51

القاهرة (وكالات)

أكد البرلمان العربي، أمس، دعمه ووقوفه إلى جانب الصومال للعبور من هذه المرحلة الدقيقة وتثبيت خطواته نحو تحقيق الأمن والاستقرار لشعبه وتطلعاته.
وأعرب رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان عن تهنئته إلى حمزة بري بعد موافقة مجلس الشعب الصومالي على منحه الثقة بالإجماع وتعيينه رئيساً للوزراء بالصومال، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة.
وعبر العسومي عن خالص تقديره للثقة الكبيرة التي ‏حظي بها بري من مجلس الشعب الصومالي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً للخبرة والكفاءة العالية اللتين يتمتع بهما.
وشدد على أن الصومال بحاجة لحكومة كفاءات للمساهمة في مواجهة جميع التحديات التي تعصف به، وفي مقدمتها أزمة سوء الغذاء وكارثة الجفاف التي تضرب البلاد.

البرلمان العربي
الصومال
عادل العسومي
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