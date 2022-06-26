مقتل شرطيين بهجوم في بنين

كوتونو (وكالات)

أعلنت مصادر أمنية في بنين أن شرطيين قتلا وأصيب ثالث في هجوم على مركز للشرطة في شمال غرب البلاد، أمس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة من الهجمات الدموية بالمنطقة التي تأثرت بتوسع نطاق أنشطة جماعات إرهابية في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وذكرت المصادر أن مسلحين اقتحموا مركز الشرطة في داساري حوالي الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي وقتلوا شرطيين قبل التصدي لهم، مشيرة إلى مقتل شرطيين خلال تصديها للهجوم.

وأضافت أن اثنين من الإرهابيين قتلا أيضاً وأصيب عدد آخر خلال الهجوم.

ولم يصدر عن جيش بنين تعليق رسمي على هجوم الأمس.