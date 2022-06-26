جونسون متحمس لإنشاء مجموعة سياسية أوروبية

برلين (وكالات)

أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «حماسة كبيرة» للمشروع الذي اقترحته فرنسا حول إنشاء مجموعة سياسية أوروبية تتيح إعادة إشراك بريطانيا بأوروبا بعد «بريكست»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، عقب لقاء جمع جونسون والرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال قصر الإليزيه بعد لقاء بين الرجلين، على هامش قمة مجموعة السبع في بافاريا بألمانيا، إن «الرئيس الفرنسي شعر بأن جونسون أبدى حماسة كبيرة عندما تحدث عن المجموعة السياسية الأوروبية التي ستتيح إعادة إشراك بريطانيا بأوروبا». وأبلغ بوريس جونسون الرئيس الفرنسي بأنّ «الفكرة خطرت له في عام 2016»، ليردّ عليه إيمانويل ماكرون مازحاً بأنه في هذه الحال سيمنحه «حقوق الملكية الفكرية». وأضاف «الإليزيه»: «هذا رائع، سيجعل من الممكن وجود نهج حكومي دولي، بحيث نعيد إشراك البريطانيين ودول غرب البلقان». وأشار «الإليزيه» إلى أنّ «بوريس جونسون يرغب في أن تكون هناك مساحة، حيث يمكن فتح نقاش خارج الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أنّ الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية على مستوى رؤساء الدول والحكومات سيُعقد في النصف الثاني من عام 2022 في ظل رئاسة تشيكيا للاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم جونسون، إن الأخير «تحدث عن هذا الموضوع ونحن بالتأكيد مستعدون لمناقشته مع الرئيس الفرنسي وزملائنا في الاتحاد الأوروبي إذا زودونا مزيداً من التفاصيل».