موسكو: استهداف مراكز تدريب عسكري بأوكرانيا

عواصم (وكالات)

أعلنت روسيا، أمس، أنها ضربت ثلاثة مراكز للتدريب العسكري في شمال أوكرانيا وغربها، يقع أحدها على مقربة من الحدود البولندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف في بيان: إن «هذه الضربات نُفّذت بأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية وبصواريخ كروز من نوع كاليبر».

ومن بين الأهداف المستهدفة، مركز للتدريب العسكري تابع للقوات الأوكرانية، ويقع في ستاريتشي في منطقة لفيف على مسافة 30 كيلومتراً تقريباً من الحدود البولندية.

ويقع المركزان الآخران المستهدفان في جيتومير (وسط غرب)، وفي تشيرنيهيف (شمال).

وأشار المتحدث إلى أن كتائب أوكرانية عدة فقدت إثر هذه الضربات قدراتها القتالية بالكامل، وأحبطت خطط نشرها في مناطق القتال.

وتحدثت السلطات الأوكرانية عن ضربات روسية استهدفت العاصمة كييف صباح أمس لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، لكن كوناشنكوف لم يشر إليها في بيانه.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الذي تفقد موقع الانفجار، إن «الضربة الروسية هدفها ترهيب الأوكرانيين مع اقتراب قمة الناتو».

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية على «تيليغرام»: «بعد القصف، اندلع حريق في مبنى مؤلف من 9 طوابق».

وفور وصوله، شاهد فريق «فرانس برس» ألسنة اللهب تتصاعد من الطوابق الثلاثة العليا من المبنى الذي دمّر درجه بالكامل في المنطقة السكنية المتضررة التي طوقتها الشرطة.

وقال كليتشكو، إن جريحين على الأقل نقلا إلى المستشفى، وتم انتشال فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات من تحت الأنقاض، مشيراً إلى أنها على قيد الحياة، ويحاول المسعفون إنقاذ والدتها.

وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على «تيليغرام»: «أسقط الدفاع المضاد للطائرات صاروخاً في منطقة كييف، وسقطت شظاياه على قرية».

أوضح كليتشكو أن «جنودنا يبذلون كل ما في وسعهم لمنع الهجمات على مدينتنا، لكن للأسف لا يمكننا ضمان الأمن بنسبة مئة بالمئة في كييف أو في أي مكان آخر في أوكرانيا».

في غضون ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي الروسي، أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان هذا الأسبوع، في أول رحلة إلى الخارج منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

وقال بافيل زاروبين مراسل قناة «روسيا 1» التلفزيونية الرسمية، إن بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان، ثم يجري محادثات بعد ذلك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في موسكو.

وفي دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، سيجتمع بوتين مع الرئيس إمام علي رحمن. وقال زاروبين، إن بوتين سيحضر في عشق أباد عاصمة تركمانستان قمة تضم زعماء الدول المطلة على بحر قزوين، وهي أذربيجان وكازاخستان وإيران وتركمانستان.

وكانت آخر رحلة لبوتين إلى الخارج زيارة لبكين في أوائل فبراير، حيث كشف هو والزعيم الصيني شي جين بينغ عن «معاهدة صداقة بلا حدود» قبل ساعات من حضورهما افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية.