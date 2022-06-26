الناجون من زلزال أفغانستان يواجهون مخاطر تفشي الكوليرا

كابول (وكالات)

بعد تحذير إحدى وكالات الأمم المتحدة من تفش للكوليرا، في المنطقة التي ضربها الزلزال في أفغانستان، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية، أمس، أن آلاف الأشخاص المتضررين من الزلزال المميت في جنوب شرق البلاد، يحتاجون إلى الحصول على مياه نظيفة وطعام وهم عرضة للأمراض بشكل كبير.

وبعد زلزال الأربعاء الماضي، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم اتخاذ إجراءات لمنع تفشي الكوليرا في أفغانستان، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وفي بيان صدر الخميس الماضي، ذكر المكتب أن «تفشي الكوليرا في أعقاب حدوث زلازل مصدر قلق بشكل خاص وخطير، يتم اتخاذ استعدادات لمنع التفشي».

ولا يزال معظم الأفغان يعيشون في الأحياء التي دمرها الزلزال، على الرغم من أن المستشفيات في كابول فتحت منشآتها للأشخاص المتضررين من الزلزال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية، شرفات زمان: «يحتاج الأفغان بشدة إلى طعام ومياه نظيفة».

وطلبت «طالبان» مساعدات أجنبية.

ويعتزم عدد من المنظمات الدولية والدول تقديم الدعم، بما في ذلك الأمم المتحدة.