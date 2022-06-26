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ولاية نيجيرية تسمح لمواطنيها بحمل الأسلحة
تعبيرية
26 يونيو 2022 23:59

من المقرر أن تسمح ولاية زامفارا بشمال نيجيريا للمواطنين بحمل الأسلحة لحماية أنفسهم من قطاع الطرق المسلحين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وطلبت الحكومة من الشرطة إصدار تراخيص للأسلحة النارية "لجميع المؤهلين والراغبين في الحصول على أسلحة للدفاع عن أنفسهم"، حسبما قال هودو يحيى، المتحدث باسم بيلو متولي حاكم ولاية زامفارا ، على صفحته على فيسبوك.

وقال إن الهدف من ذلك هو "التعامل مع الهجمات المتصاعدة الأخيرة والخطف والجبايات الإجرامية التي يتم فرضها على مجتمعاتنا البريئة".

واستهدف مسلحون وقُطاع طرق العديد من الولايات في المنطقة الشمالية من نيجيريا، بما في ذلك زامفارا، حيث نفذوا عدداً متزايداً من عمليات الخطف للحصول على فدية، فضلاً عن أعمال قتل.

المصدر: وكالات
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