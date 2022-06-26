«مجموعة السبع»: استثمار 600 مليار دولار في الدول النامية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن مجموعة السبع أطلقت الأحد برنامجاً هائلاً لاستثمارات في الدول النامية، قيمتها 600 مليار دولار وتهدف إلى الرد على المشاريع الواسعة النطاق التي تمولها الصين.

وقال البيت الأبيض قبيل خطاب لبايدن يكشف فيه هذا الاقتراح خلال قمة مجموعة السبع في جنوب ألمانيا، "مع الشركاء في مجموعة السبع، نسعى إلى جمع 600 مليار دولار بحلول العام 2027 من أجل استثمارات عالمية في البنى التحتية".

وأكد الرئيس الأميركي أن هذا البرنامج يقوم على "قيم مشتركة" مثل "الشفافية" وكذلك احترام حقوق العمال والبيئة والمساواة بين الجنسين.

وقال "نحن نقدم خيارات أفضل". ولم يذكر بايدن ولا القادة الآخرون الصين بالاسم، لكنهم لمّحوا إليها بشكل واضح.

من جانبها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الدول الشريكة للغرب "لديها خيار" الذهاب إلى الديموقراطيات بدلا من بكين لتطوير شبكات الكهرباء أو البنى التحتية الطبية.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس الذي قدم المشروع إلى جانب الرئيس الأميركي، أن مجموعة السبع "وضعت لنفسها هدفا طموحا يتمثل في تقديم عرض أفضل للعالم من حيث الاستثمار في البنية التحتية".

وتعهّدت الولايات المتحدة بـ"جمع" حوالي "200 مليار دولار" وحدها خلال خمس سنوات لهذا البرنامج. لكن مصطلح "جمع" لا يعني أن البلدان هي من سيقدم هذه المبالغ الهائلة.

وبالتالي، ستجمع واشنطن 200 مليار دولار من خلال القروض والتمويلين العام والخاص.