«الأمن الأردني»: قاتل الطالبة الجامعية «إيمان» يطلق النار على نفسه

جمال إبراهيم (عمان)

أعلن الناطق الإعلامي للأمن العام في الأردن عامر السرطاوي عن مقتل قاتل فتاة جامعية قبل أيام وسط حالة من الغموض في منطقة بلعما (شرق عمّان).

وقال السرطاوي، في تصريح صحفي، إنه جرى تحديد مكان قاتل الفتاة، ولدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن ضجت بالغضب قبل أيام إثر إقدام مجهول على إطلاق خمسة رصاصات على فتاة جامعية تدرس التمريض في جامعة العلوم التطبيقية (شمال عمّان) تدعى «إيمان إرشيد» لرفضها الحديث معه.

وتوارى القاتل عن الأنظار، وسادت حالة من الاستياء والترقب داخل المجتمع الأردني حتى أعلن الأمن العام اليوم عن إطلاقه النار على نفسه.

ويذكر أن القاتل الذي ارتكب جريمته داخل الحرم الجامعي هدد الفتاة بقتلها كما قتلت فتاة «المنصورة».

