الثلاثاء 28 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
«الأمن الأردني»: قاتل الطالبة الجامعية «إيمان» يطلق النار على نفسه
الأمن الأردني ينقل جثمان القاتل
26 يونيو 2022 21:50

جمال إبراهيم (عمان)
أعلن الناطق الإعلامي للأمن العام في الأردن عامر السرطاوي عن مقتل قاتل فتاة جامعية قبل أيام وسط حالة من الغموض في منطقة بلعما (شرق عمّان).

وقال السرطاوي، في تصريح صحفي، إنه جرى تحديد مكان قاتل الفتاة، ولدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن ضجت بالغضب قبل أيام إثر إقدام مجهول على إطلاق خمسة رصاصات على فتاة جامعية تدرس التمريض في جامعة العلوم التطبيقية (شمال عمّان) تدعى «إيمان إرشيد» لرفضها الحديث معه.

وتوارى القاتل عن الأنظار، وسادت حالة من الاستياء والترقب داخل المجتمع الأردني حتى أعلن الأمن العام اليوم عن إطلاقه النار على نفسه.

ويذكر أن القاتل الذي ارتكب جريمته داخل الحرم الجامعي هدد الفتاة بقتلها كما قتلت فتاة «المنصورة».
 

جريمة قتل
الأردن
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
من ميناء العقبة
عربي ودولي
الحكومة الأردنية تطمئن المواطنين على الأوضاع بالعقبة
28 يونيو 2022
من أوكرانيا
عربي ودولي
10 قتلى و40 جريحاً بضربة روسية على مركز تسوّق بأوكرانيا
اليوم 23:50
رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس
الرياضي
رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس
اليوم 23:45
أرشيفية
دنيا
«تسليم أهالي» يخرج من موسم الأضحى السينمائي
اليوم 23:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©