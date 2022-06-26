قمة ثلاثية بين سيئول وواشنطن وطوكيو في إسبانيا

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم، عقد قمة ثلاثية بين سيئول وواشنطن وطوكيو على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي تقام في العاصمة الإسبانية «مدريد» يومي 29 و30 يونيو الجاري.

وذكر المكتب الرئاسي - في بيان أوردته وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية - أن القمة ستكون الأولى من نوعها منذ سبتمبر 2017 عندما أقامت الدول الثلاث قمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المكتب، إنه من المرجح ألا تعقد محادثات قمة ثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان ومحادثات قمة رباعية بين كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بمناسبة اجتماع «الناتو».

يذكر أن كوريا الجنوبية ليست عضواً في التحالف العسكري، ولكن تمت دعوتها كدولة شريكة، إلى جانب دول أخرى، تشمل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.