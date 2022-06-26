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السعودية تضبط أكثر من 18 مليون حبة مخدر
أرشيفية
26 يونيو 2022 20:20

كشفت هيئة سعودية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن تمكنت من ضبط أكثر من 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كيلوجرام من المخدرات خلال 5 أشهر.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان اليوم الأحد، أن الحبوب المخدرة التي تم إحباط محاولات تهريبها إلى المملكة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي بلغت أكثر من 18 مليون حبة، فيما بلغت المخدرات بمختلف أشكالها وأنواعها أكثر من 5 آلاف كيلوجرام، وذلك من خلال 465 حالة تهريب، بطُرق مختلفة وفي إرساليات متنوعة عبر جميع المنافذ الجمركية.

وأشارت إلى أن حبوب الكبتاجون شكّلت النسبة الأكبر من مضبوطات الحبوب المخدرة، في حين شملت مضبوطات المخدرات الحشيش والهيروين والكوكايين والشبو وغيرها من المخدرات.

المصدر: وكالات
الرياض
مكافحة المخدرات
السعودية
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