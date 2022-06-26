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أول رحلة خارجية لبوتين منذ العملية في أوكرانيا
بوتين
26 يونيو 2022 20:16

ذكر التلفزيون الرسمي الروسي، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين صغيرتين هذا الأسبوع، فيما سيصبح أول رحلة معروفة له إلى الخارج منذ قراره العملية في أوكرانيا.

وقال بافيل زاروبين مراسل قناة روسيا 1 التلفزيونية الرسمية، إن بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان، ثم يجري محادثات بعد ذلك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في موسكو.

وفي دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، سيجتمع بوتين مع الرئيس إمام علي رحمن وهو حليف وثيق لروسيا وأكثر رئيس بقاء في الحكم لجمهورية سوفييتية سابقة.

وقال زاروبين، إن بوتين سيحضر في عشق أباد عاصمة تركمانستان قمة تضم زعماء الدول المطلة على بحر قزوين وهي أذربيجان وكازاخستان وإيران وتركمانستان.

وكانت آخر رحلة معروفة لبوتين إلى الخارج زيارة لبكين في أوائل فبراير، حيث كشف هو والزعيم الصيني شي جين بينغ عن معاهدة صداقة «بلا حدود» قبل ساعات من حضورهما افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية.

المصدر: وكالات
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