بايدن يدعو «قمة بافاريا» للتكاتف لمواجهة روسيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن للحلفاء إن عليهم "الوقوف صفا واحدا" في مواجهة روسيا وذلك خلال قمة لمجموعة الدول السبع اليوم الأحد في منطقة الألب البافارية تخيم عليها الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الجسيمة على إمدادات الطاقة والغذاء.

وفي مستهل الاجتماع، تحركت أربع دول من مجموعة السبع الصناعية الكبرى لفرض حظر على واردات الذهب الروسية في إطار الجهود لتشديد العقوبات على موسكو وقطع سبل تمويل لهجومها على أوكرانيا.

ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كانت الخطوة سوف تلقى موافقة بتوافق الآراء، إذ قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن القضية سوف تحتاج للتعامل بحرص وإلا فسوف تتسبب في نتائج عكسية.

والتفت دول الغرب حول كييف عندما بدأ الهجوم الروسي في فبراير، ولكن بعد مرور أربعة شهور على بداية الحرب، يمر التكتل باختبار بعد أن نال ارتفاع التضخم ونقص الطاقة من مواطني دول الاتحاد.

ووسط انتقادات من جانب أوكرانيا بعدم بذل الجهد الكافي لمعاقبة روسيا، قال مصدر حكومي ألماني في وقت سابق إن قادة مجموعة السبع سيعقدون محادثات "بناءة حقا" حول وضع حد أقصى لأسعار واردات النفط الروسي.

وفي مستهل اجتماع ثنائي، وجه بايدن الشكر للمستشار الألماني أولاف شولتس على الدور الريادي الذي يقوم به بشأن أوكرانيا، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في شق صف الغرب. وواجه شولتس انتقادات في بلاده ومن الخارج بسبب تعامله مع الهجوم الروسي على أوكرانيا.