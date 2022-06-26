«الأرصاد» يكشف تفاصيل زلزال ضرب إيران

رصدت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، التابعة للمركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، زلزالا بقوة 5.5 درجة – ريختر في وسط ايران الساعة 17:07 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وقال المركز عبر حسابه على «تويتر»: «سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.5 درجة – ريختر في وسط ايران الساعة 17:07، الموافق 26/06/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.