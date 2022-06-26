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«الأرصاد» يكشف تفاصيل زلزال ضرب إيران
من زلزال سابق ضرب إيران
26 يونيو 2022 17:38

رصدت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، التابعة للمركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، زلزالا بقوة 5.5 درجة – ريختر في وسط ايران الساعة 17:07 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. 

وقال المركز عبر حسابه على «تويتر»: «سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.5 درجة – ريختر في وسط ايران الساعة 17:07، الموافق 26/06/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

 

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إيران
الإمارات
الأرصاد
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