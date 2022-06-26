إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة ريجسنبورج أنه تم بنجاح إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية تزن 250 كيلوجراما في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن عملية إبطال مفعول القنبلة شارك بها 150 فردا من الشرطة وقوات الإطفاء وقوات الإنقاذ وسلطات المدينة.

واضطر نحو 1200 شخص يعيشون في دائرة يبلغ نصف قطرها نصف كيلومتر حول مكان وجود القنبلة، إلى إخلاء مساكنهم لبضع ساعات. وقد أثر إغلاق الدائرة المحيطة لمكان القنبلة على حركة السفن في نهر الدانوب وحركة الطيران والسيارات.

وأضاف المتحدث أنه تم إلغاء كل الإغلاقات مرة أخرى مشيرا إلى أن القنبلة موجودة حاليا على متن سيارة لنقلها قريبا إلى ميونيخ، وهناك سيتم نشرها من أجل التخلص منها بطريقة احترافية.

وكان قد تم العثور على القنبلة بعد ظهر أمس السبت أثناء أعمال حفر تمهيدا لبناء في أرض خاصة، وكانت تقديرات خبراء فريق التخلص من المتفجرات أشارت إلى أنه لا يمكن نقل القنبلة قبل إبطال مفعولها.