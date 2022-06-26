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بدء قمة مجموعة السبع بقصر إلماو في ألمانيا
بدء قمة مجموعة السبع بقصر إلماو في ألمانيا
26 يونيو 2022 15:38

بدأت رسمياً قمة مجموعة السبع "جي7" ظهر اليوم الأحد في قصر إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس رؤساء دول وحكومات دول المجموعة.
ورحب شولتس وزوجته بريتا إرنست بالضيوف البارزين في قصر إلماو الواقع وسط المناظر الجبلية الرائعة في جبال الألب البافارية.
ومن المقرر عقد أول جلسة عمل بعد مراسم الترحيب الرسمية مباشرة.

وتضم مجموعة السبع أقوى سبع دول اقتصاديا بالعالم، وهي ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان.
ويشارك في القمة أيضا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.
ودعا شولتس خمس دول على ضيافة القمة التي تستمر حتى الثلاثاء القادم، وهي الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والسنغال والأرجنتين.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
ألمانيا
مجموعة السبع
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