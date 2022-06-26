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وصول أكثر من 266 ألف حاج إلى المدينة المنورة
وصول أكثر من 266 ألف حاج إلى المدينة المنورة
26 يونيو 2022 14:55

 كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة السعودية، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 266824 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن 215580 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس, بينما استقبل مركز الهجرة البري 17774 حاجاً, إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 12627 حاجاً، ومن نيجيريا بعدد 9452 حاجاً، ومن الهند بعدد 8857 حاجاً، ومن إندونيسيا 7174 حاجاً، ثم حجاج العراق بواقع 6661 حاجاً.


وبينت أن 171606 حجاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 95194 حاجاً من جنسيات مختلفة.
وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 448 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1050 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 588 حاجاً، بالإضافة إلى تنفيذ 27 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 161 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.
وتسخّر الجهات المعنية بالمدينة المنورة طاقاتها وكوادرها الميدانية على مدار الساعة لمواكبة وصول ضيوف الرحمن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, ومركز الهجرة لاستقبال حجاج البر، ومتابعة انسيابية أعمال تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج هذا العام.

المصدر: وكالات
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