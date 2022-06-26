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السعودية تكشف الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا
فيروس كورونا
26 يونيو 2022 14:33

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 9201.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل  827  إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجماِلي الإصابات في المملكة إلى 791  ألفا و784.

كما لفتت إلى تسجيل  975 حالة  شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 772 ألفاً و979.

المصدر: وكالات
كورونا
السعودية
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