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شركة الطيران النمساوية تلغي 52 رحلة بسبب إصابة كوادرها بـ"كورونا"
شركة الطيران النمساوية تلغي 52 رحلة بسبب إصابة كوادرها بـ"كورونا"
26 يونيو 2022 12:46

ألغت شركة الطيران النمساوية "إيه يو إيه"، أمس، 52 رحلة طيران بسبب الإجازات المرضية لموظفين مصابين بفيروس كورونا، وأوصت الشركة الركاب بالاستفسار مسبقاً عن رحلاتهم المقررة قبل التوجه إلى المطار اليوم. وأرجعت المتحدثة الرسمية باسم شركة الطيران النمساوية، السبب الرئيس وراء إلغاء الرحلات الجوية إلى زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الأطقم العاملة، لاسيما العاملين في قطاع الضيافة، وأشارت إلى حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات الإجازات المرضية بسبب الوباء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار زيادة عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في النمسا مؤخراً، وإعلان الجهات الصحية عن تسجيل 8912 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتسجيل حالة وفاة واحدة، وارتفاع معدل الإصابة الأسبوعي لآخر سبعة أيام إلى 63915 حالة لكل 100 ألف نسمة، مع استمرار استقرار الوضع الصحي في المؤسسات العلاجية والمستشفيات، التي يتلقى العلاج فيها حالياً 677 مريضاً 44 منهم في وحدات العناية المركزة.

المصدر: وام
كورونا
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الطيران
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