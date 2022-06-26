إجلاء الطاقم الروسي من عبارة اشتعلت بها النيران قبالة سواحل اليابان

أعلنت القنصلية العامة الروسية في مدينة نيجاتا اليابانية إجلاء روس كانوا على متن عبارة اشتعلت فيها النيران قبالة سواحل اليابان. وذكرت القنصلية، على صفحتها على موقع فيسبوك، أن سلطة السلامة البحرية اليابانية أعلنت أن الحريق اندلع في العبارة أمس، وتم إجلاء طاقمها المؤلف من 25 روسيا، دون أن ترد تقارير عن إصابات. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن البعثة أنها تواصل الاتصال بقبطان السفينة ووكالة السلامة البحرية، وتتخذ خطوات لتقديم المساعدة اللازمة لمواطنيها.

المصدر: وكالات