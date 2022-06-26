ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان مجالات التعاون المشترك

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي مجالات التعاون المشترك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه جرى خلال جلسة المباحثات التي عقدت في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة أمس، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وام