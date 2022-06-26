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ولي العهد السعودي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني مجالات التعاون العسكري
ولي العهد السعودي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني مجالات التعاون العسكري
26 يونيو 2022 10:03

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن «قمر جاويد باجوا» العلاقات الثنائية بين البلدين، وبخاصة في المجالات العسكرية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» تم خلال اللقاء -الذي عقد في جدة- استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
السعودية
باكستان
ولي العهد السعودي
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