تونس تلقي القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي

أعلنت تونس، السبت، أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج ألقت القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي، وذلك بعد ورود معلومات مفادها نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة. ونقلت وسائل الإعلام عن بيان لوزارة الداخلية التونسية قوله إنه تمّ اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها 6 نساء مُبلغ عنهن لاتهامهن بالانضمام إلى تنظيم إرهابي. وقررت النيابة العامة إحالة الملف إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التونسي بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني لمواصلة التحقيق مع جميع الموقوفات.