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أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية
أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية
26 يونيو 2022 09:36

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 540.25 مليون نسمة ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و737 الفا و392 حالة ، بحسب إحصاء "رويترز".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. 

المصدر: وام
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