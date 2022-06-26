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أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية
أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية
26 يونيو 2022 09:36
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 540.25 مليون نسمة ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و737 الفا و392 حالة ، بحسب إحصاء "رويترز".
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
المصدر: وام
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