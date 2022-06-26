أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 540.25 مليون نسمة ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و737 الفا و392 حالة ، بحسب إحصاء "رويترز". وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

المصدر: وام