الأزمات العالمية على طاولة قادة "مجموعة السبع"

يجتمع قادة دول مجموعة السّبع في جبال جنوب ألمانيا اعتبارًا من اليوم الأحد في وقتٍ يعيش العالم أزمة بدءاً من أزمة أوكرانيا مروراً بالمناخ وصولاً إلى الأمن الغذائي. ويلتقي قادة القوى العظمى وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن اعتبارًا من الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش في جبال الألب البافاريّة لحضور القمّة السنويّة للدول الصناعيّة السبع الكبرى (ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة). وتمّت تعبئة آلاف رجال الشرطة لتأمين القمّة التي تستمرّ حتّى الثلاثاء في مجمّع فاخر عند سفح القمم. وعلى بُعد نحو مئة كيلومتر من المكان، سار آلاف المتظاهرين السبت في شوارع ميونيخ، للمطالبة بعملٍ أقوى لصالح المناخ، من دون تسجيل حوادث تُذكر. وسيكون استمرار الدعم لأوكرانيا التي دخل الهجوم الروسي على أراضيها شهره الخامس، في صلب اجتماع مجموعة السبع على أن يحضر أيضًا في قمّة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستُعقَد على مدى يومين في مدريد اعتبارًا من 28 يونيو. وذكّر المستشار الألماني أولاف شولتس الذي تستضيف بلاده قمّة مجموعة السبع، هذا الأسبوع بأنّ دعم أوكرانيا سيتطلّب "مثابرةً لأنّنا ما زلنا بعيدين" عن حصول مفاوضات سلام بين كييف وموسكو.

من جهته، حذّر الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ من أنّ أزمة أوكرانيا قد تستمرّ "سنوات". أمّا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يُخاطب قادة مجموعة السبع الاثنين عبر الفيديو، فسيُطالب مجدّدًا بإرسال أسلحة ثقيلة إلى بلاده، بعد سيطرة الروس على سيفيرودونيتسك (شرق).

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة مجموعة السبع، عشيّة القمّة، إلى عدم "التخلّي عن أوكرانيا"، محذّرًا من أيّ "تراخٍ" في دعم كييف، ومعلنًا مساعدات اقتصاديّة إضافيّة.





المصدر: وكالات