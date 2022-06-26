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بيان مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن جدري القرود
بيان مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن جدري القرود
26 يونيو 2022 08:16

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إن مرض جدري القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية. ونقلت وسائل الاعلام عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قوله فى بيان إثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع على هذا الصعيد إن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية. ووفقا للمنظمة، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بهذا المرض 3200 حالة، في حين جرى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في الأسابيع الستة الماضية من 48 دولة لم تشهد عادة انتشارا لهذا المرض.

المصدر: وام
جدري القرود
منظمة الصحة العالمية
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