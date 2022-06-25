اللجنة العسكرية والأمنية العليا في اليمن تبدأ مهامها

عدن (الاتحاد)

بدأت اللجنة العسكرية والأمنية العليا لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مهامها في عدن بغرض اعتماد سياسات تكامل كافة القوات عسكرياً وأمنياً.

وكان مجلس القيادة الرئاسي أعلن في 30 أبريل الماضي تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية العليا في اليمن برئاسة وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن هيثم قاسم طاهر وعضوية 59 ضابطاً.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي دشن أمس، عمل اللجنة العسكرية والأمنية العُليا في عدن وشدد على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في إنجاز وتشكيل اللجان المتخصصة.

وأشار إلى أن «هناك آمالاً كبيرة معقودة على هذه اللجنة والفرق التابعة لها، لحلحلة العديد من القضايا الشائكة في الجانب العسكري».