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1700 خرق «حوثي» للهدنة الأممية
1700 خرق «حوثي» للهدنة الأممية
26 يونيو 2022 00:52

عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)

أعلن الجيش اليمني، أمس، ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من 1700 خرق للهدنة الأممية خلال 23 يوما.
وأوضح العميد مجلي في إيجاز صحفي، أمس، استعرض خلاله التطورات الميدانية في الجبهات، ارتكاب ميليشيات الحوثي 1707 خروق للهدنة، خلال 23 يوماً، في جبهات محافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة، مؤكداً أن الجيش اليمني تصدى لتلك الخروقات والهجمات العدائية.
في غضون ذلك، كشف تقرير حقوقي صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «رصد»، عن أن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن منذ عام 2015 وحتى ديسمبر 2021، تسببت بسقوط نحو 1400 قتيل وجريح.

اليمن
الجيش اليمني
الحوثيين
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