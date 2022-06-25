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طرد مريب يثير المخاوف في مقر اجتماع «مجموعة السبع»
من ألمانيا
26 يونيو 2022 00:20

أثار طرد مشبوه تم اكتشافه قبل وقت قصير من انعقاد قمة مجموعة السبع في جارمش بارتنكيرشن جنوب شرقي ألمانيا، المخاوف وذلك قبل فحصه والتوصل إلى أنه بلا ضرر.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، مساء اليوم السبت، إن القوات الخاصة فحصت الجسم المريب الذي تبين أنه غير متفجر، مضيفاً القول: "نحن لا نعرف بعد من أين جاء هذا الطرد".

وقبل ذلك بوقت قصير، كان المستشار أولاف شولتس هو أول مشارك يصل إلى مقر القمة في قصر "شلوس إلماو" بالقرب من مدينة جارمش-بارتنكيرشن بجبال الألب جنوب شرقي ألمانيا. تبدأ قمة مجموعة السبع يوم غد الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل. ك

انت مجموعة السبع التقت بالفعل في هذا الفندق الفاخر بجبال الألب عام 2015 وكما حدث وقتها تنشر الشرطة الألمانية حالياً حوالي 18 ألفاً من أفراد الشرطة حول مقر القمة.

المصدر: وكالات
ألمانيا
قمة مجموعة السبع
مجموعة السبع
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