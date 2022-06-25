سيول تجتاح مناطق في سوريا ولبنان

دمشق، بيروت (وكالات)

شهدت بعض المناطق اللبنانية والسورية موجة من الطقس السيئ أدت لانهيارات، وتضرر طرق وإتلاف محاصيل زراعية وخروج محطات كهربائية عن الخدمة. وذكرت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» أمس، أن «الأمطار والسيول الغزيرة والرياح اجتاحت جرود قضاء جبيل، ما أدى إلى اشتعال البيوت البلاستيكية وإتلاف الزراعات وجرفها».

وأفادت بانفجار محول كهرباء في بلدة «بخعون الضنية» نتيجة تعرضه لصاعقة، مما أدى إلى تعطله بالكامل وانقطاع التيار عن أحياء عدة في البلدة وتحول الطرق والشوارع لبرك مياه تعطل السيارات.

وانقطع الطريق في أعالي جرود الضنية، بسبب انهيار صخري كبير في محلة «نبع السكر»، كما تسببت السيول بانهيار جدار في بلدة بقاعصفرين، وتضرر الطريق المؤدية إلى مستشفى «سير الضنية» الحكومي في بلدة «عاصون».

وشهدت مدينة بعلبك هطول أمطار غزيرة ترافقت مع برق ورعد، وتشكلت برك المياه على الطرقات وبعض المجاري السيلية المنحدرة من المرتفعات، ما أدى إلى سقوط حائط.

وفي سوريا، أعلن مسؤول محلي خروج عدد من خطوط التوتر المتوسط ومحطتي تحويل كهربائيتين عن الخدمة جراء عاصفة مطرية عمت محافظة حماة أمس.