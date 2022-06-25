مصر وقطر تؤكدان ضرورة تكاتف الجهود للتعامل مع أزمات المنطقة

الاتحاد (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، أمس، ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية، وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان له، أن الرئيس السيسي أكد خلال استقباله الشيخ تميم بن حمد، أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في المجالات كافة، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة.

ومن جانبه، أعرب الشيخ تميم عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على الأصعدة كافة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر على جميع الصعد الداخلية والإقليمية والدولية. وبين أن اللقاء تناول سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن آفاق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وقال المتحدث، إنه تم تأكيد أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل معالجة الجوانب الفكرية والتنموية، بجانب المواجهة الأمنية.

وأضاف أن الشيخ تميم أكد حرص قطر على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة المقبلة من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة.