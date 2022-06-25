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جهود أميركية لحل أزمة السودان
جهود أميركية لحل أزمة السودان
26 يونيو 2022 00:52

أسماء الحسيني (الخرطوم)

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إن بلاده تعمل وراء الكواليس لجعل الظروف مواتية لمشاركة القوى الديمقراطية في السودان بالعملية السياسية الميسرة بواسطة «الآلية الثلاثية».
وقال مدير مكتب السودان وجنوب السودان في الخارجية الأميركية، براين هانت، في تصريحات إعلامية، إن «واشنطن ترغب في انضمام قوى الحرية والتغيير والقوى الديمقراطية المتحالفة معها في الحوار، حيث إن هناك عملاً وراء الكواليس لجعل الظروف مواتية لمشاركتها».
وأشار إلى أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي عملت بشكل دؤوب للتوصل إلى هدف ضم قوى الديمقراطية إلى الآلية الثلاثية.
وتوسطت مولي فيي في 9 يونيو الجاري، في عقد أول لقاء مباشر بين قوى «الحرية والتغيير» وقادة الجيش، الذي أعقبه اجتماع ثان واصل بحث إنهاء الأزمة.
وعلقت «الآلية الثلاثية»، الحوار المباشر عقب انطلاق أولى جلساته في 8 يونيو الجاري، بعد مقاطعة قوى الحرية والتغيير.

السودان
الخرطوم
وزارة الخارجية الأميركية
جنوب السودان
قوى الحرية والتغيير
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