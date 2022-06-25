تدفق المساعدات الدولية إلى أفغانستان

عواصم (وكالات)

تدفقت الإمدادات الطبية والمساعدات الدولية، أمس، إلى مستشفيات في منطقة نائية بأفغانستان ضربها زلزال أودى بحياة أكثر من ألف شخص الأسبوع الماضي، في حين دعت حركة «طالبان» إلى تقديم مزيدٍ من المساعدات الدولية. وأوقفت السلطات البحث عن ناجين في المنطقة الجبلية الواقعة بجنوب شرق البلاد قرب الحدود الباكستانية في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة الأربعاء الماضي، والذي أدى أيضاً إلى إصابة نحو ألفي شخص ودمر وألحق أضراراً بـ10 آلاف منزل. وقال مدير مستشفى في بكتيكا الإقليم الأكثر تضرراً من الزلزال «الجرحى الذين هم في حالة خطيرة ويحتاجون إلى عمليات جراحية لا يمكننا القيام بها هنا، تم نقلهم إلى كابول».

وفي كابول، فتحت المستشفيات الأكثر اعتياداً على علاج ضحايا الحرب عنابرها لاستقبال ضحايا الزلزال.

وقال ستيفانو سوتسا مدير مستشفى إيميرجنسي هوسبيتال، وهو مركز جراحة تموله إيطاليا لعلاج مصابي الحرب «في العادة نقبل المرضى الذين لهم علاقة بالحرب أو المرضى الذين تشكل إصاباتهم خطراً على الحياة، لكن في هذه الحالة قررنا أن يكون هناك استثناء دعماً للشعب الأفغاني». وسارعت الأمم المتحدة والعديد من الدول إلى تقديم مساعدات للمناطق المتضررة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن بكين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون يوان «7.5 مليون دولار» لأفغانستان، بما يشمل الخيام والأسرة وغيرها من المواد لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، إنها بدأت في توزيع الآلاف من معدات الإيواء لحالات الطوارئ ومعدات النظافة في المنطقة المنكوبة.

وفي سياق متصل، دعت حركة «طالبان» حكومات العالم، إلى إلغاء العقوبات المفروضة عليها وإنهاء تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني، كما دعت إلى تقديم مزيد من المساعدات الدولية.