الاتحاد الأوروبي: استئناف مفاوضات «النووي الإيراني» قريباً

بروكسل (وكالات)

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى بفيينا قريباً. وقال بوريل في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران: «تقرر أن تستأنف المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي خلال الأيام المقبلة وبسرعة»، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق «أمر مهم بالنسبة للعالم».

وأوضح أن هدف زيارته إلى طهران هو «كسر الانسداد الحاصل بشأن الاتفاق النووي وتخفيض التوترات»، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن تستفيد إيران من الناحية الاقتصادية من هذا الاتفاق وكذلك يتم تبديد الهواجس المتعلقة بعدم الانتشار النووي.

ومن جانبه، أكد أمير عبد اللهيان استعداد طهران لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى بفيينا قائلاً: «مستعدون لاستئناف المفاوضات خلال الأيام القادمة بهدف رفع الحظر والاستفادة الاقتصادية للشعب الإيراني».

وأضاف: «أجرينا مباحثات مفصلة ومعمقة ودقيقة مع بوريل بشأن المطالب الإيرانية، وأكدنا استعدادنا لاستئناف المفاوضات في الأيام المقبلة».