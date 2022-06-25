مقتل 4 إرهابيين في عملية أمنية شمالي باكستان

إسلام أباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني، أمس، مقتل 4 مسلحين إرهابيين على الأقل في عملية أمنية في إقليم «خيبر بختونخوا» شمالي البلاد.

وذكرت دائرة العلاقات العامة التابعة للجيش الباكستاني أن 4 إرهابيين على الأقل قتلوا في عملية أمنية استندت على معلومات استخباراتية في منطقة «دوسالي».

وأضافت أن القوات عثرت خلال العملية على عدد من الأسلحة وكميات من الذخيرة بحوزة القتلى وهم من العناصر المتورطة بأنشطة إرهابية ضد قوات الأمن.

وكان الجيش الباكستاني أعلن الأحد الماضي قتل 6 مسلحين على الأقل ينتمون إلى جماعة تطلق على نفسها «جبهة تحرير البلوش» في ناحية «زمزان» بولاية بلوشستان جنوبي غرب البلاد.