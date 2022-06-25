الأحد 26 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مصدر يتوقع اتفاقاً بقمة «السبع» على حظر الذهب الروسي
أرشيفية
25 يونيو 2022 23:49

قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم السبت، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظراءه في مجموعة السبع سيتفقون على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا في الوقت الذي يوسعون فيه نطاق العقوبات ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

ووفقا للمصدر، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية قرارا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب.

وتنتج روسيا نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014. وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار
روسيا
مجموعة السبع
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
ختام الدوري السعودي.. لقب «حائر» وقاع «ملتهب»!
الرياضي
ختام الدوري السعودي.. لقب «حائر» وقاع «ملتهب»!
اليوم 11:30
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان مجالات التعاون المشترك
عربي ودولي
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان مجالات التعاون المشترك
اليوم 11:29
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
عربي ودولي
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
اليوم 11:02
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
الرياضي
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©