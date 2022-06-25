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سانشيز: مأساة مليلية «اعتداء على وحدة أراضي» إسبانيا
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
25 يونيو 2022 23:38

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت، أن المأساة التي وقعت الجمعة في مليلية، حين حاول نحو ألفي مهاجر إفريقي اقتحام هذا الجيب الإسباني الواقع في الأراضي المغربية، كانت "اعتداء على وحدة أراضي" إسبانيا.

وأفادت آخر حصيلة للسلطات المغربية أن 18 مهاجراً على الأقل قضوا في التدافع. ونسب سانشيز في مؤتمر صحافي في مدريد ما حصل إلى "مافيات تمارس الاتجار بالبشر".

وندد سانشيز بما اعتبره "اعتداء (...) عنيفا ومنظما من جانب مافيات تمارس الاتجار بالبشر على مدينة هي أرض إسبانية". وأضاف رئيس الوزراء الاشتراكي "بناء عليه، فإن ما جرى اعتداء على وحدة أراضي بلادنا". وأوضح أن "الدرك المغربي عمل بالتنسيق مع قوات الأمن (الاسبانية) لصد هذا الهجوم العنيف الذي شهدناه" الجمعة.

وقال أيضاً "إذا كان ثمة مسؤول عن كل ما حدث على الحدود، فهي المافيات التي تتاجر بالبشر". وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس صباح السبت، أن الهدوء كان يسود مدينة الناظور، وكذلك على حدود الجيب الإسباني، من دون أي انتشار للشرطة.

وحاول حوالى ألفي مهاجر صباح الجمعة اقتحام السياج. وتحدثت حصيلة أولية عن مقتل خمسة منهم وجرح 76 آخرين، بينهم 13 في حال خطرة.

المصدر: وكالات
إسبانيا
المهاجرون
مليلية
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