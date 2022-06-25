الأمطار تنقذ قبرص من كارثة ضخمة

سمحت الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الجمعة السبت، بإخماد حريق غابات كبير أتى على آلاف الهكتارات وأدى إلى إخلاء قرى عدّة في شمال جزيرة قبرص.

اشتعلت النيران الثلاثاء في منطقة القنطرة بسبب الرياح العاتية في الأيام الأخيرة.

وحاولت الطائرات إخماده منذ ذلك الحين.

وتقع القنطرة في سلسلة جبال كيرينيا في الشطر الشمالي من الجزيرة، أي "جمهورية شمال قبرص التركية" المعترف بها فقط من أنقرة.

وقال رئيس الوزراء في المنطقة المذكورة أونال أوستل "تمّ إخماد الحريق إلى حدّ كبير بفضل الأمطار التي سقطت مساء (الجمعة)"، مضيفاً "لقد نجونا من كارثة ضخمة".

لم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات وفقاً للسلطات القبرصية التركية، لكنّه دمّر حوالى 2600 هكتار.

وذكرت وسائل إعلام قبرصية أنّه تمّ إخلاء أربع قرى على الأقل.