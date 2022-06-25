مقتل شرطي في هجوم بوسط نيجيريا

قُتل شرطي الجمعة في هجوم نفّذه مسلّحون يحملون متفجّرات على مركز للشرطة في وسط نيجيريا، وفق بيان للشرطة المحلية السبت.

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم الذي شُنّ على مركز شرطة إيكا - أويزينيي، وهي منطقة تقع في ولاية كوجي وقال المتحدث باسم شرطة كوجي وليام اوفيي ايا، إنّ "جزءاً من المركز دمّره الديناميت الذي استخدمه المهاجمون".

وأضاف "للأسف، قُتل محقق في الشرطة في تبادل للنار مع المهاجمين"، لافتا إلى صد الهجوم مع وصول التعزيزات.

وفتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة المسؤولين عن الهجوم. في عام 2017، هاجم مسلّحون مركز الشرطة نفسه، ما أدى إلى مقتل شرطيين ومسؤول محلّي.