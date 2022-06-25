الأحد 26 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أميركا تضبط بضاعة تكفي لقتل 12 مليون شخص
أميركا تضبط بضاعة تكفي لقتل 12 مليون شخص
25 يونيو 2022 21:47

وجهت محكمة أميركية، عدة تهم لتاجر مخدرات بعد ضبطة ومعه كمية ضخمة من مخدر "الفينتانيل" الفتاك، وسط تقديرات بأن تكون كافية لقتل 12 مليون شخص.

وبحسب تقرير إخباري، فإن الرجل الذي يبلغ 60 عاماً وينحدر من ولاية كاليفورنيا، جرى اتهامه بحيازة مادة خاضعة للرقابة مع نية بيعها، ويواجه عقوبة سجن تصل في حدها الأقصى إلى 6 سنوات و8 أشهر، وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز».

وحجزت شرطة الطريق السريع بولاية كاليفورنيا 4 كيلوجرامات من مخدر "الفينتانيل" القاتل، داخل سيارة المتهم خلال عملية تفتيش. وعند البحث في بيت الموقوف، عثر به على أكثر من 20 كيلوجراماً من المخدر، إلى جانب حبوب تصل قيمتها لـ250 ألف دولار، و122 جراماً من مخدر "ميثام فيتامين".

ويوضح الخبراء أن الجرعة القاتلة من مخدر "الفينتانيل" لا تزيد على ميليجرامين، وهو ما يعني أنه شديد الخطورة.

وقال النائب العام في مقاطعة "أورانج" بولاية كاليفورنيا، إنه من غير المقبول أن تكون ثمة عقوبة من بضع سنوات لشخص لديه القدرة على قتل 12 مليون شخص.

وتشير البيانات إلى أن المخدر القاتل أودى بحياة 100 ألف أميركي خلال العام الماضي، وسط دعوات إلى تشديد القبضة على من يتاجرون بالمادة الخطيرة للغاية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أميركا
مكافحة المخدرات
المخدرات
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
ختام الدوري السعودي.. لقب «حائر» وقاع «ملتهب»!
الرياضي
ختام الدوري السعودي.. لقب «حائر» وقاع «ملتهب»!
اليوم 11:30
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان مجالات التعاون المشترك
عربي ودولي
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان مجالات التعاون المشترك
اليوم 11:29
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
عربي ودولي
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
اليوم 11:02
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
الرياضي
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©