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إطلاق صواريخ روسية من بيلاروس باتجاه أوكرانيا
أرشيفية
25 يونيو 2022 20:12

تواصل الهجوم الروسي، اليوم السبت، على أوكرانيا حيث أُطلقت صواريخ من أراضي بيلاروس، الحليف الدبلوماسي لموسكو، مع دخول الحرب شهرها الخامس. 

وأدرجت المساعدات لأوكرانيا على جدول أعمال قمة مجموعة السبع التي تبدأ الأحد في ألمانيا، قبل قمة الناتو التي تستمر يومين اعتبارًا من الثلاثاء في مدريد.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا السبت في تغريدة: «هذا لا يظهر سوى ضعف روسيا».

ويأتي ذلك غداة تنديد موسكو بـ «الاحتكار الجيوسياسي» لفضاء مجموعة الدول المستقلة (التي تضم العديد من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق) بهدف «احتواء روسيا»، معتبرة أن «هذه المقاربة العدوانية للاتحاد الأوروبي من شأنها أن تتسبب بانشقاقات جديدة وأزمات جديدة أكثر عمقا في أوروبا».

كما اتهمت كييف موسكو بأنها تريد جرّ مينسك إلى الحرب «بعد أن أعلن الجيش الأوكراني أن 20 صاروخًا أُطلقت من أراضي بيلاروس، ومن الجو استهدفت قرية ديسنا في منطقة تشيرنيهيف الحدودية (شمال) السبت نحو الساعة الخامسة صباحًا (02,00 ت غ) من دون سقوط ضحايا.

وسبق أن نفذت ضربات من بيلاروس منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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