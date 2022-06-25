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زيلينسكي يتعهد بإطلاق سراح أميركيين أسرتهما روسيا
زيلينسكي
25 يونيو 2022 18:41

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المقاتلين الأميركيين اللذين أسرتهما روسيا وهما يقاتلان في أوكرانيا ضد هجوم موسكو للبلاد، بأنهما بطلان. وأكد زيلينيسكي في مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز»، وقال إنه سوف يكافح من أجل إطلاق سراحهما. وأعلنت أسرتا المقاتلين ألكسندر دروك وآندي هاين الاثنين في عداد المفقودين في وقت سابق الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. وقالت الحكومة الأوكرانية في مارس الماضي إن حوالي عشرين ألف شخص من مختلف أنحاء العالم استجابوا لنداء كييف وانضموا إلى فيلق أوكرانيا الدولي للقتال ضد القوات الروسية. وقال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الأسبوع الجاري إن الرجلين يواجهان عقوبة الإعدام، وأعرب عن اعتقاده أن اتفاقيات جنيف ربما لا تطبق عليهما، حيث إن موسكو لا تعتبرهما جزءاً من الجيش الوطني الأوكراني.

المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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