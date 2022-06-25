أكبر محطة نووية بألمانيا قد تواصل العمل إلى هذا العام

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن محطة «إيزار 2»، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في البلاد، يمكن أن تواصل العمل خلال العام المقبل، إذا لم تفرض الحكومة الألمانية إغلاقها بحلول نهاية العام الحالي.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن الجهة المسؤولة عن تشغيل المحطة إن «إيزار 2» بها قضبان وقود تكفي لتوليد 25ر2 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء وأنها ستواصل العمل في 2023.

وأضافت في بيان: «بمجرد أن تبعث الحكومة إلينا بإشارة تفيد بالحاجة إلى إيزار2، سنحاول بكل طريقة من أجل استمرار التشغيل الآمن، غير أن هذه الإشارة لم ترد بعد ومن ثم فإننا نواصل الاستعداد للإغلاق».

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، لم ترد الجهة المشغلة للمحطة على اتصالات وردت خارج ساعات العمل المعتادة، للتعليق على ما أوردته الصحيفة.