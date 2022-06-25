الأحد 26 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أكبر محطة نووية بألمانيا قد تواصل العمل إلى هذا العام
أرشيفية
25 يونيو 2022 18:01

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن محطة «إيزار 2»، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في البلاد، يمكن أن تواصل العمل خلال العام المقبل، إذا لم تفرض الحكومة الألمانية إغلاقها بحلول نهاية العام الحالي.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن الجهة المسؤولة عن تشغيل المحطة إن «إيزار 2» بها قضبان وقود تكفي لتوليد 25ر2 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء وأنها ستواصل العمل في 2023.

وأضافت في بيان: «بمجرد أن تبعث الحكومة إلينا بإشارة تفيد بالحاجة إلى إيزار2، سنحاول بكل طريقة من أجل استمرار التشغيل الآمن، غير أن هذه الإشارة لم ترد بعد ومن ثم فإننا نواصل الاستعداد للإغلاق».

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، لم ترد الجهة المشغلة للمحطة على اتصالات وردت خارج ساعات العمل المعتادة، للتعليق على ما أوردته الصحيفة.

المصدر: وكالات
ألمانيا
الطاقة النووية
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
عربي ودولي
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
اليوم 11:02
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
الرياضي
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
اليوم 11:00
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
دنيا
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
اليوم 10:54
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
دنيا
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
اليوم 10:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©