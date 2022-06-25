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إسبانيا: «المافيات» مسؤولة عن مأساة مليلية
قوات أمن إسبانية في مليلة
25 يونيو 2022 17:53

حمّل رئيس الوزراء الإسباني ببدرو سانشيز السبت «المافيات التي تعمل في مجال الاتجار بالبشر» مسؤولية المأساة التي حدثت في جيب مليلية والتي أدت إلى مقتل 18 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء، مستنكراً «الاعتداء على وحدة أراضي» إسبانيا.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي في مدريد: «إذا كانت هناك جهة مسؤولة عن كل ما حدث على الحدود، فهي المافيات التي تتاجر بالبشر».

وبحسب أحدث تقرير صادر عن السلطات المغربية، قتل 18 مهاجراً غير قانوني الجمعة عندما حاول حوالي ألفي مهاجر دخول مليلية، وهي جيب إسباني واقع في شمال المغرب.

المصدر: وكالات
إسبانيا
المغرب
المهاجرون
مليلية
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