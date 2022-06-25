انهيارات وإتلاف محاصيل جراء الطقس السيئ في لبنان

شهدت بعض المناطق اللبنانية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ أدت إلى انهيارات وتضرر طرق وإتلاف محاصيل زراعية.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم أن الأمطار والسيول الغزيرة والرياح اجتاحت جرود قضاء جبيل، ما أدى إلى اشتعال البيوت البلاستيكية وإتلاف الزراعات وجرفها.

وأفادت بانفجار محول كهرباء في بلدة بخعون - الضنية نتيجة تعرضه صباح اليوم لصاعقة، مما أدى إلى تعطله بالكامل وانقطاع التيار عن أحياء عدة في البلدة وتحول الطرق والشوارع لبرك مياه تعطل السيارات.

وانقطع الطريق في أعالي جرود الضنية، بسبب انهيار صخري كبير في محلة نبع السكر، كما تسببت السيول بانهيار جدار في بلدة بقاعصفرين، وتضرر الطريق المؤدية إلى مستشفى سير الضنية الحكومي في بلدة عاصون.

وأدى تشكل السيول إلى تجمع المياه على طول أوتوستراد البداوي الدولي الذي يربط طرابلس بعكار، وعلى أوتوستراد المنية ونفق دير عمار الذي تجمعت المياه داخله وتوقفت حركة السير فيه.

وشهدت مدينة بعلبك هطول أمطار غزيرة ترافقت مع برق ورعد، وتشكلت برك المياه على الطرقات وبعض المجاري السيلية المنحدرة من المرتفعات، ما أدى إلى سقوط حائط.