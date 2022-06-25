رئيس بلدية كييف يطالب بإيضاح بعد مقاطع «فيديو مزيفة»

أصدر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو طلباً للتوضيح بعد سلسلة من مقاطع الفيديو المزيفة التي خدعت رؤساء بلديات في عواصم أوروبية، للاعتقاد بأنهم يتحدثون معه.

وقال كليتشكو في مقطع فيديو، تم تداوله عبر صحيفة «بيلد» اليوم السبت: «هذه طاقة إجرامية. يجب التحقيق بشكل عاجل مع من يقف وراءها». وأضاف أنه لا يحتاج على الإطلاق إلى مترجم للمحادثات باللغة الألمانية أو الإنجليزية.

وأعرب كليتشكو عن أمله في التحدث قريباً مع نظيرته في برلين، فرانسيسكا جيفي، بعد أن تعرضت للخداع في مكالمة فيديو مزيفة مع السياسي الأوكراني. وقال كليتشو لصحيفة (بيلد) أمس الجمعة: «أتمنى أن نتحدث هاتفياً من خلال قنواتي الرسمية قريباً».

وكانت مكالمة جرت أمس الجمعة، مع رجل يزعم أنه كليتشكو، قد انقطعت بعد حوالي 15 دقيقة، حيث تزايد الشك من أنه محتال. كانت العديد من وسائل الإعلام في برلين ذكرت ذلك في وقت سابق. ك

ما أكد مكتب عمدة مدريد أيضاً لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أمس الجمعة، أن عمدة العاصمة الأسبانية تلقى أيضاً اتصالاً مماثلاً عبر رابط فيديو. وشكك عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا في مكالمة بالفيديو مع العمدة المزعوم كليتشكو وقام على الفور بقطع المحادثة، كما أكد المتحدث باسم مكتبه دانييل باردايو كوليبروك. تم تقديم شكوى ضد مجهولين لاستخدامهم هوية مزورة وتم إبلاغ مكتب رئيس البلدية في كييف.