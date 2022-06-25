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مدينة صينية تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بـ«كورونا» منذ مارس
أرشيفية
25 يونيو 2022 17:24

أعلنت شنغهاي السبت عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكوفيد -19، للمرة الأولى منذ بداية مارس وظهور الوباء في المدينة، الذي أدى إلى فرض تدابير إغلاق وقيود لأشهر عدة.

وذكرت سلطات المدينة في بيان: «لم تُسجل إصابات مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليًا ولا إصابات محلية جديدة من دون أعراض في شنغهاي في 24 يونيو 2022».

والصين هي آخر قوة اقتصادية لا تزال تطبق استراتيجية «صفر كوفيد» التي ترتكز على فرض حجر صحي على الأشخاص المصابين بكوفيد-19 وتدابير إغلاق محددة وحتى إجراء فحوص «بي سي آر» بشكل إلزامي.

تم إغلاق العاصمة الاقتصادية للصين لأشهر عدة، بعد ارتفاع في عدد الإصابات مدفوعة بالمتحورة أوميكرون شديدة العدوى.

وانخفاض معدل التطعيم بين كبار السن. إلا أن هذه السياسة لها تداعيات على الاقتصاد، أبرزها إغلاق عدد كبير من المتاجر وتراجع السياحة وتباطؤ عمل المصانع واضطراب سلاسل الإنتاج.

المصدر: وكالات
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