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بعد الزلزال.. «ووشكاي الأفغانية» تصبح مركزاً لتوزيع المساعدات
بعد الزلزال.. «ووشكاي الأفغانية» تصبح مركزاً لتوزيع المساعدات
25 يونيو 2022 17:20

يحاول سكان بلدة في جنوب شرق أفغانستان تضررت بشدة جراء الزلزال الدامي الذي كان مركزه على مسافة كيلومترات قليلة منه، بكل ما في وسعهم العودة إلى الحياة، في حين بدأت تصل المساعدات فجأةً.

تستغرق الرحلة من مدينة أورغون إلى ووشكاي ثلاث ساعات، عبر طريق ترابي وعر وضيّق ومتعرّج، حيث لا يمكن أحياناً أن تمرّ سيارتان في الوقت نفسه.

وهذا الطريق الوحيد للوصول إلى البلدة، وقد بات مغطى بالغبار بعد يومين من الحرّ، لا يمكن سلوكه أثناء هطول أمطار غزيرة، كما كانت الحال ليلة الزلزال وتلك التي تلتها.

تقع البلدة المعزولة المحرومة من الكهرباء والمياه، في حوض كبير تحيط به جبال متوسطة ويمرّ فيها نهر شبه جاف.

ودُمّرت عشرات المنازل تماماً جراء الزلزال القوي الذي وقع الأربعاء وتمّ تحديد مركزه على مسافة عشرة كيلومترات من القرية.

دفن سكان البلدة عشرات القتلى. وأودى الزلزال بحياة أكثر من ألف شخص في المنطقة وتسبب بإصابة ثلاثة آلاف آخرين وبتشريد الآلاف.

المصدر: وكالات
كابول
زلزال
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