ألمانيا تعتزم تحسين التنبؤ بموجات كورونا عن طريق "رادار الجائحة"

يعتزم وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ تحسين التنبؤ بموجات كورونا الجديدة عن طريق "رادار جائحة" جديد.

وأوضح الوزير، المنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن المستشفيات ستعطي معلومات مُحَدَّثة عن إشغالات الأسرة من خلال هذا النظام.

وفي تصريحات لشبكة "دويتشلاند"، قال لاوترباخ :" لا نعرف حتى الآن سوى عدد الأسرة الشاغرة في المستشفيات وبتأخير وهذا أمر أقل من المطلوب".

وذكرت الشبكة، استناداً إلى صيغة اقتراح أعدتها وزارة الصحة لسن لائحة جديدة في قانون الحماية من العدوى، أن من المنتظر أيضا تعزيز مسح معدلات الإصابة والتطعيم داخل المؤسسات الصحية، كما سيتم توسيع نطاق مراقبة مياه الصرف في هذه المؤسسات " حيث تعطي هذه المراقبة استنتاجات بشأن انتشار العدوى".

يذكر أن من الممكن الكشف عن تركيز الفيروسات عن طريق فحص مياه الصرف.

وسيتم تعيين مسؤول عن التطعيم والأدوية في كل دور الرعاية.

وكان لاوترباخ أعلن أمس الجمعة أن اختبارات كورونا المجانية في مراكز الاختبارات والصيدليات لن تصبح متاحة لكل المواطنين قريبا حيث ستقتصر هذه الاختبارات السريعة المجانية على شرائح معينة معرضة للخطر.

ومن المنتظر اعتباراً من الخميس المقبل أن يتم دفع 3 يورو مقابل إجراء مثل هذا الاختبار، وتسعى الحكومة الاتحادية من خلال ذلك إلى تخفيض تكاليف بمليارات اليورو.

وتضغط اللائحة الجديدة على الولايات لتحمل الثلاثة يوروهات قيمة الاختبار لكل مواطن.

ويرى الخبراء أن وضع الوباء متوتر بسبب هيمنة السلالة الفرعية لأوميكرون "بي ايه5." على حالات الإصابة حيث تتسم هذه السلالة بالانتقال بشكل أسهل.

من جانبه، يطالب مجلس المدن الألمانية بالعودة إلى الاختبارات المجانية في الخريف المقبل على أقصى تقدير، وقال الرئيس التنفيذي للمجلس هيلموت دايدي إن تقدير انتشار العدوى سيسوء عما هو عليه حتى الآن بسبب تراجع عدد الاختبارات.



